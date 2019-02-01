طرحت شيرين عبد الوهاب أحدث أعماله الفنية، أغنية «حبه جنة» التي صورتها فيديو كليب، وطرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وظهر حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب في الكليب، ليجسد دور حبيبها،لكن ظهوره جاء مختلفًا، إذ تعمد مخرج الكليب إخفاء وجهه وإظهاره من ظهره، أو إظهار أجزاء بسيطة من وجهه فقط.
الكليب تجاوز 30 ألف مشاهدة بعد
ويعتبر هذا الكليب، هو الأول الذي تتعاون فيه شيرين مع زوجها حسام حبيب بعد زواجهما في مايو من العام الماضي 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تطرح كليبها الجديد حبه جنة.. وحسام حبيب يظهر متخفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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