حسين الجسمي يتخطى حاجز 800 ألف مشاهدة بـ ما نسيتك

حسين الجسمي كتبت_إسراء البيهوني حققت أغنية "ما نسيتك" للفنان حسين الجسمي، نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". وتمكنت الأغنية من الدخول ضمن قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد تحقيقها ما يزيد على 800 ألف مشاهدة منذ طرحها. أغنية "ما نسيتك" كلمات وألحان إسماعيل الفروجي وتوزيع زيد عادل.



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