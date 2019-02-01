شاهدوا نجم شهير: نسيت استدعاء المأذون يوم عقد قراني.. ولا أفهم كلام زوجتي عندما نتشاجر!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 08:32 مساءً -

استضاف الفنان شريف منير في برنامجه “أنا وبنتي” الذي يقدمه بمشاركة ابنته أسما على فضائية ONE، الزوجين أحمد فلوكس وهنا شيحا في أول ظهور إعلامي لهما معاً بعد الزواج.

أحمد حكى تفاصيل زواجه من هنا، وقال إنه بعد أن ظلت تطلب منه الزواج لمدة شهر ونصف الشهر بشكل يومي، إذا به يفاجأ بها تخبره بعدم استعدادها للزواج حين طلب منها أن يتزوجا، وهو ما أربكه ولم يستوعب الوضع.

وأضاف إنه ظل فترة في حيرة من أمره وفوجئ بصديقة هنا تخبره أنها مرتبكة وغير مهيأة لاتخاذ هذه الخطوة، وأكد أحمد أنه في أوقات كثيرة لا يفهم ماذا تقول عندما يتشاجران وتبدأ في التحدث بالإنكليزية.

وقال إنهما كانا يتناولان العشاء في أحد الأيام ففوجئ بهنا تقول له إنهما يجب أن يعقدا القران غداً، وأن أخواتها سوف يحضرن دبلتي الزواج.

وأضاف إنه تزوج في عشر ساعات وأنه نتيجة الارتباك نسي أن يستدعي المأذون وأنهم أحضروه من موقع جوجل، وأكد أنهما ذهبا ليشتريا دبل الزواج في الوقت الذي كان أهلها يعدون لهما العشاء وأن صديقاً لهما هو من ذكرهما بشراء الدبل، وقال إنه نسى بطاقته الشخصية يوم عقد القران.