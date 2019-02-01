انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة أمريكية تدين نظام الأسد بجريمة قتل صحفية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 08:27 مساءً - أصدرت قاضية أمريكية حكماً يحمل نظام الأسد المسؤولية القانونية عن مقتل الصحفية الأمريكية الشهيرة ماري كولفين عام 2012، أثناء تغطيتها للحرب لمصلحة صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

ويعني الحكم دفع تعويضات لا تقل عن 302.5 مليون دولار؛ وذلك لدور حكومة الأسد في مقتل الصحفية الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، أمس الخميس.

وقالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون، في الحكم الذي نشر الأربعاء الماضي، إن حكومة الأسد "ضالعة في عملية قتل مواطنة أمريكية خارج إطار القانون".

وقتلت كولفين (56 عاماً) مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، في مدينة حمص المحاصرة بسوريا عام 2012؛ أثناء تغطية الصراع السوري.

الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة كولفين عام 2016 أمام محكمة أمريكية اتحادية، اتهمت مسؤولين سوريين في حكومة الأسد بأنهم أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث، كان مقراً للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين آخرين.

وقال ديكسون أوزبورن، المدير التنفيذي لمركز العدالة والمحاسبة، وهو جماعة أمريكية معنية بحقوق الإنسان أقامت الدعوى نيابة عن أسرة كولفين، إن الدعوى هي الأولى التي سعت لتحميل "الأسد" المسؤولية عن جرائم حرب، و"الحكم قد يمهد الطريق أمام المزيد من المحاسبة لأفعال الأسد".

وفي مقابلة أجرتها شبكة "إن.بي.سي نيوز" مع الأسد، ونقلتها "سي.إن.إن" قال الرئيس السوري إن كولفين تتحمل مسؤولية مقتلها؛ لأن البلاد كانت في حرب وهي جاءت لسوريا بصورة غير قانونية وعملت مع الإرهابيين، على حد قوله.

واليوم الجمعة، نشرت صحيفة "صنداي تايمز" التي كانت تعمل لها الصحفية كولفين، تقريراً تطرق للحكم الذي أقرته المحكمة على نظام الأسد، متحدثة عن دورها في تغطية الأحداث بسوريا.