قيس الشيخ نجيب يخوض سباق رمضان بمسلسلين!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يخوض النجم السوري قيس الشيخ نجيب سباق دراما رمضان بمسلسلين جديدين الأوّل بعنوان “الحرملك” والثاني يحمل اسم “مسافة أمان”.
مسلسل “الحرملك” بحسب ما أفادت مصادر خاصة بموقعنا ينتمي إلى حقبة تاريخية سابقة من البيئة الشامية، أمّا مسلسل “مسافة أمان” بهو مسلسل إجتماعي سوري يتكتم القائمون عليه حتى اللّحظة عن تفاصيله.
الجدير ذكره أن قيس الشيخ نجيب كان قد قدّم في رمضان الماضي مسلسل “جوليا” بمشاركة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وحقق العمل نجاحًا لافتًا في عدد كبير من البلدان العربية.
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