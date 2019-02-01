أغنية وائل كفوري الجديدة على نار حامية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: يتواجد النجم اللبناني وائل كفوري خلال الفترة الأخيرة الماضية لساعات طويلة في استوديو التسجيل حيث يضع لمساته الأخيرة على أغنية جديدة من المقرر أن تبصر النور قريبًا.

ويشرف وائل كفوري على تفاصيل الأغنية لتكون جاهزة في أقرب وقت ممكن على أن يحدّد بعدها موعد إطلاقها في الأسواق.

على صعيد آخر، يحيي وائل كفوري سلسلة حفلات ضمن جدوله المزدحم لشتاء هذا العام ومنها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” يوم 8 شباط/فبراير الجاري، حفل عيد الحب في الأردن يوم 14 الشهير عينه وحفلًا ضخمًا في مدينة يوم 22 الشهر.

الجدير ذكره أن آخر أعمال وائل كفوري الفنية كانت أغنية “أخدت القرار” التي حققت نجاحًا كبيرًا لدى طرحها بداية صيف عام 2018 المنصرم.