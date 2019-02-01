شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح العزب عن روايته الجديدة: أتمنى تقديمها فى مسلسل بس بمؤلف غيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست والكاتب محمد صلاح العزب إنه لا يمانع فى تقديم روايته الجديدة "كل شىء هادئ فى القاهرة"، فى مسلسل جديد، والتى وقعها خلال الأيام القليلة الماضية وتتواجد حاليا فى معرض الكتاب، لافتا إلى أنه من الممكن أن يضعها فى خطته المقبلة.
وأضاف العزب لـ"الخليج 365" أنه إذا أقبل على هذه الخطوة لن يكتب هو السيناريو والحوار لها، بل أعرب عن أمنيته بأن يتولى هذا الأمر السيناريست مريم ناعوم أو السيناريست أيمن مدحت، وأن يقوم بإخراجها أحمد مدحت.
يذكر أن السيناريست محمد صلاح العزب يواصل كتابة باقى حلقات مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام، والذى يصوره حاليا بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة وضواحيها، للعرض خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من كريم محمود عبد العزيز وعبير صبرى وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.
ويعد السيناريست محمد صلاح العزب أحد الكتاب الشباب الذين قدموا العديد من الأعمال التليفزيوينة منها "دلع بنات"و"حالة عشق"و"صد رد"و"أزمة نسب"و"شقة فيصل".
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