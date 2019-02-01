شكرا لقرائتكم خبر عن "بحب الناس الرايقة".. رانيا فريد شوقى تستعيد الذكريات مع والدها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، صورة من دولاب ذكرياتها مع وحش الشاشة المصرية الراحل والدها "فريد شوقى"، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى. ووجهت رانيا رسالة لوالدها الراحل، قائلة "وبحب الناس الرايقة اللى بتضحك على طول، مهما كانت مصاعب الحياة اتغلب عليها بضحكتك وقول يارب". وتشارك رانيا، فى مسلسل "أبو العروسة" الذى ينتمى إلى نوعية الـ60 حلقة وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، ولاء الشريف، كارولين عزمى ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.

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