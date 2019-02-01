خاص| حقيقة تعرض لطفي لبيب لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:
نفى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تعرض الفنان لطفي لبيب، لأزمة صحية منعته من حضور الندوة التي كان مقرر إقامتها له ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة.
وقال دانيال في تصريحات خاصة لمصراوي "الفنان لطفي لبيب بصحة جيدة ومتواجد حاليًا في منزله"، موضحًا أنه عاد قبل ساعات من محافظة الإسكندرية إلى منزله بعد تلقيه العزاء في والدته.
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