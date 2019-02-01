بري لارسون تكشف كواليس فيلمها "Captain Marvel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت النجمة الأمريكية، الحائزة على جائزة الأوسكار، بري لارسون، ضيفة على برنامج التوك شو "The Ellen Show"، والذي تقدمه الإعلامية الأمريكية الشهيرة، إيلين ديجينرس، ترويجاً واستعداداً لطرح أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marve".

وتطرقت لارسون خلال حديثها لكمّ التمارين الشاقة التي تعرضت لها خلال فترة الإعداد قبل البدء في تصوير الفيلم، وقالت ضاحكة "الآن أصبحت قادرة على دفع شاحنة"، وسط ضحك إيلين والحضور، وهو ما يتوافق مع شخصيتها بأحداث الفيلم، حيث تجسد شخصية "كارول دينفر"، التي تتعرض لحادث ما لتمتلك بعدها قدرات خارقة تمكنها حتى من تحرك كواكب كاملة.

وفيلم "Captain Marvel" يمثل البطولة النسائية الأولى لبري لارسون بعالم الأبطال الخارقين الخاص بالقصص المصورة لمارفل، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم هوليوود، منهم جود لو، صامويل ال جاكسون، لي بيس، انيت بانينج، كلارك كريج، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً مطلع شهر مارس المقبل.

يذكر أن بري لارسون تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame" والمقرر عرضه تجارياً نهاية شهر إبريل المقبل، إلى جانب فيلم الدراما "Just Mercy" والمقرر طرحه مطلع شهر يناير بحلول عام 2020.