بعد اعتراض البعض.. "الأوسكار" تذيع كل الأغاني المرشحة بحفل توزيع الجوائز الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

استاء البعض خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، عن تقديمها لأغنيتن فقط من الأغاني المرشحة بقائمة "أفضل أغنية هذا العام"، وهما "All the Stars" لكيندريك لمار، و"Shallows" لليدي جاجا، منهم النجم الكوميدي، لين مانويل ميراندا، والذي هاجم الأكاديمية بسبب عدم تقديمها أغنيته "The Place Where Lost Things Go" والمرشحة ضمن القائمة.

ووفقاً لموقع "Variety"، كشفت الأكاديمية عن إذاعتها للـ5 أغاني المرشحة بالقائمة وذلك بحفل توزيع الجوائز يوم الأحد 24 فبراير الجاري، حيث قامت بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وأوضحت خلالها أن أغنية "ميراندا" سيتم إذاعتها خلال الحفل وسيقدمها نجم سيمثل مفاجأة للحضور، وسط أسئلة الجمهور حول من هو النجم الغامض.

وأكد عدد من منتجي حفل توزيع الجوائز خلال الفترة الماضية، أن السبب وراء عدم تقديم جميع الأغاني المرشحة هو ضيق الوقت، وكان قد أكدت عدد من المصادر القريبة من أصحاب هذه الأغاني، أنهم تشاوروا حول اتحادهم جميعاً تحت مظلة سينمائية واحدة وتقديمهم لأغاني بعينها خلال الحفل، ولم تعلق الأكاديمية لحظتها، وقررت التمعن في قرارها النهائي قبل الإعلان عنه اليوم الجمعة.

وكان لميراندا تعليق عبر تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "عندما شاهدت حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة، كنت اجلس للاستمتاع باستعراضات الغنائية لأفلام مثل (The Little Mermaid)، وكنت أحب أن أشاهد استعراضتهم في أثناء الحفل، وإذا كان الأمر صحيحاً ولن نتمكن من تأدية أغنية فيلمي بالأوسكار، سيخيب أملي بشدة، حفل دون مقدم ودون موسيقي".

وتتنافس 5 أعمال سينمائية بـ5 أغانٍ وهم "Sallow" من فيلم "A Star is Born"، و"All the Stars" من فيلم "Black Panther"، "I’ll Fight" من فيلم "RBG"، و"The Place Where Lost"، من فيلم "Mary Poppins Returns"، نهاية بأغنية "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" من فيلم "The Ballad of Buster Scruggs".

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام يوم الأحد الموافق 24 فبراير بمسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

