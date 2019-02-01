محمود الجندي ينتقد "الفيشاوي" ووليد توفيق ينصح فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء.. تصريحات نجوم "الفن×أسبو

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج الفنية خلال الأسبوع الماضي "وليد توفيق ينصح فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء، هنا شيحة تصف نفسها بالدكتاتورة في تربية أولادها، ومحمود الجندي ينتقد أحمد الفيشاوي بسبب (التاتو)،..."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

وليد توفيق

استضافت المذيعة أروى في برنامجها "تحت السيطرة"، المعروض على قناة "الجديد"، المطرب اللبناني وليد توفيق، والذي تحدث عن المطرب فضل شاكر، تعليقًا على خبر استعداد الأخير لطرح أغنية "حبيتك".

وقال وليد "وضع فضل لازم نفهه كويس، فضل فنان كلنا حبينا صوته كنا نمسك العود ونقعد بالساعات، أنا وجورج سوف صديقي الحبيب صديق مشواري، كنا نروح نسمع أغانينا بإحساس فضل، وما في شك هذا الفنان قبل الحادثة ما في حدا ما حب فضل شاكر".

وتابع "لو الأغنية حلوة وصوته حلو هعمل لايك ما بحاسبه على أعماله، لكن ما فيني أفصل اليوم شريحة كبيرة من لبنان موجوعة من فضل شاكر؛ أنا مستغرب مش مصدق كنت أقرب الناس ليه ما بعرف شو صار معه، بيمسك برودة ما بصدق لما شفته مربي اللحية"، مضيفًا "مش مصدق الصورة اللي كان عليها.. برأيي لازم يسلم نفسه للقضاء وأنا واثق إنه بريء مش ممكن فنان بهذا الإحساس يقول الكلام اللي عم بيقولوه".

أحمد فلوكس

حل الفنان أحمد فلوكس ضيفًا على برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما على قناة ON E، وقال "بعد ما نزلت أخبار قبل الجواز إننا اتجوزنا، وبعد شهر ونص قلتلها تعالي نتجوز، قالتلي مش جاهزة دلوقتي".

وتابع "وبعدها بأسبوع بنتعشى في مكان لقيتها بتقولي أحمد احنا هنكتب كتب الكتاب بكرا، واتجوزنا في 10 ساعات لدرجة نسينا نكلم المأذون".

هنا شيحة

أما الفنانة هنا شيحة والتي حلت ضيفة بنفس الحلقة، فحكت عن طريقتها في تربية ابنيها "آدم ومالك"، وقالت "أنا دكتاتور، وقراري لا يقبل مناقشة وبدون تبرير، موضحة "أنا بربي صبيان، وبعد شوية هيكبروا ومش هقدر أكلبشهم، فلازم يخافوا على زعلي".

وأكدت أن الدكتاتورية تمارسها مع الأولاد حتى سن معين، بعدها تتحول العلاقة لصداقة "آدم صاحبي، مالك عايزة ابقى دكتاتورة عليه لكن بيصعب عليا لسه صغير".

محمود الجندي

واستضافت المذيعة سمر يسري في حلقة جديدة من "حفلة 11" المعروض على قناة ON E، الفنان محمود الجندي، الذي انتقد الفنان أحمد الفيشاوي بسبب "التاتو" الذي يرسمه على جسده، مؤكدًا أنه لا يحب شكل "التاتو".

وتابع "لو أحمد ابني كنت اتبريت منه. أنا ليا فيه بنفس قدر والده فاروق الفيشاوي ووالدته سمية الألفي، وأنا أول واحد شغلته في السينما وهو طفل، وخد فلوسه من الفيلم قبل والده".

أحمد عيد

وفي حلقة جديدة من نفس البرنامج "حفلة 11"، كشف الفنان أحمد عيد عن سبب خجله عند مشاهدة فيلمه "ليلة سقوط بغداد".

وأوضح "لأن فيه لقطات ساعات لما بشوفها دلوقتي وأنا قاعد وسط عيلتي بتأذى"، مؤكدًا أن العمل قدم طرحًا جادًا، لكنه لا يستطيع القيام بمثل هذه المشاهد الجريئة في أعماله المُقبلة.

دينا فؤاد

تحدثت الفنانة دينا فؤاد في برنامج "عين" المعروض على قناة "الحياة"، عن علاقتها بالسوشيال ميديا.

وقالت "مؤخرًا وللأسف بدأت اهتم بالسوشيال ميديا، عالم تاني متعب جدًا بس شر لابد منه، عندي معاناة فعلًا مع التصوير، الشركة اللي ماسكة الموضوع بيبذلوا مجهود معايا ارجوكي عايزين صور جديدة، اطلعي لايف".

وتابعت "نجاح السوشيال ميديا مزيف، النجاح الحقيقي تعملي عمل ناجح بشخصية محورية الناس تبقى فكراها ولما تشوفك تقولك عجبتني الشخصية الفلانية في العمل ده، هو ده النجاح لكن صورة أو فيديو ياخدوا لايكات كتير، ده نجاح مزيف تمامًا بس بقى سمة العصر".

وعن الميزة الوحيدة التي تحققت لها بعد دخولها عالم مواقع التواصل الاجتماعي، قالت "بدأت أتواصل مع الناس اللي فعلًا بتحبني، عندي جمهور على السوشيال ميديا منتهى الرقي والأخلاق، محدش بيكتب كلمة خارجة أو يقول كلمة تضايقني، حتى في النقد بمنتهى الشياكة والحب، وبحترم الناس اللي عندي وبقدرهم جدًا وبيسعدوني".

حسن الرداد

حكى الفنان حسن الرداد خلال استضافته في برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي على قناة الحياة، عن فترة طفولته في دمياط، لافتًا إلى أنه كان يعمل مع والده في فترة الإجازة، لأن في دمياط الكل يعمل.

وتابع "كان لازم أنزل شغل مع والدي مكنتش صغير أوي، أخويا الله يرحمه كان يحب الشغل جدًا، وكان أصغر مني أنا عكسه، كنت بقول لنفسي كده كده هشتغل لما أكبر بعد الجامعة، لكن الثقافة دي مش موجودة عندنا في دمياط كله بيشتغل اللي بيحسن دخله أو إنك بتتعلم إنك تشتغل، كان يجي المصيف أبويا الله يرحمه يقسم الصيف نصه بشتغل فيه والنص التاني في البيت، النص بتاع الشغل بطنش اخللي أخويا ينزل مكنتش محب للشغل، والصيف بالنسبالي بحر ولعب كورة والعجل".