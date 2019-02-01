تعرف على رسالة ناهد السباعي لأحمد داوود في عيد ميلاده

ناهد السباعي وأحمد داوود فن حرصت الفنانة ناهد السباعي علي تهنئة صديقها الفنان أحمد داوود بعيد ميلاده، حيث نشرت مجموعة صور مضحكة جمعتهم سويًا، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت ناهد علي الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب.. أكثر من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت ناهد علي الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب.. أكثر من10 أعوام مليئة بالأهداف والضحك والأفلام والنجاح والفشل والمرح.. بحبك". يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "كدبة بيضا"، سامي الشيخ، ناهد السباعي، محمد سلام، هالة فاخر، أليشيا ديا، تأليف وإخراج نور هلال.

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