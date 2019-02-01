جريمة مروعة.. قدّمت لطفليها الحلويات ثم تقتلهما خنقا وتحرق جثتيهما

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 06:57 مساءً -

خنقت والدة روسية طفليها حتى الموت، قبل إحراق جثتيهما في غابة غرب البلاد، بعد ساعة من شرائها الحلويات لهما.

وظهرت إلينا كاريموفا (27 سنة) في مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة في احد متاجر محطات الوقود، خلال شرائها الشوكولاته لطفليها خديجة (4 سنوات) وسليمان (عامان)، من دون ظهور أي توتر على ملامحها او في تصرفاتها.

وأوضحت الشرطة أن الجانية إلينا خشيت من أن يفتضح أمرها، بسبب دخان النار، فقامت بإطفائها بالماء ونقل الجثتين المحترقتين إلى منزل مهجور وحرقهما مرة أخرى.

واعترفت الينا بجريمتها معللةً ارتكابها فعلها المروّع بالفقر، وعدم قدرتها على إعالة الطفلين بعد طلاقها من زوجها.