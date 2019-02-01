شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده توضح حقيقة تدريسها الرقص الشرقي في السعودية والان مع التفاصيل

كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تدريسها الرقص الشرقي في مدينة جدة السعودية.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإعلان عن دورات رقص للرجال والسيدات بالسعودية، تتم تحت إشراف فيفي عبده من 17 إلى 25 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وفي تصريح مقتضب لـ”إرم نيوز”، قالت الراقصة المصرية إن “هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، ومن غير المعقول أن يتم تصديق هذه الأنباء”.

ووصفت البوسترات الدعائية المطبوعة والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى بـ”الكلام الفاضي”، متسائلة بذات الوقت: “هل يعقل أن يذهب أحد إلى السعودية ليدرس الرقص، وسيدات ورجال!!، هذا شيء خيالي من وحي من ألف هذه الكذبة”.