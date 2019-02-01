ماجد المهندس يغني “بجبك” باللهجة المصرية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “بحبك” وهي الأغنية الرسمية لفيلم 122، عبر قناته الرسمية عى موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
أغنية “بحبك” هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع يؤدّيها ماجد الهندس باللهجة المصرية وهي من كلمات أحمد حسن راوؤل، ألحان سيف عامر وتوزيع سعيد كمال.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا بين محبّي ماجد المهندس المصريين الذين كانوا ينتظرون أغنية بصوته باللهجة المصرية بفارغ الصبر.
لمشاهدة فيديو أغنية “بحبك”:
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