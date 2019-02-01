إنجي وجدان: مسلسل "طلعت روحي" يحفز الفتيات على قبول مظهرهن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة المصرية إنجي وجدان، إن رسالة مسلسل ”طلعت روحي“ موجهة للفتيات اللواتي يعانين من زيادة الوزن، وتهدف لتحفيزهن على تقبل أنفسهن وحب مظهرهن بما هو عليه.

وأضافت إنجي وجدان خلال لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، أنها دشنت حملة "حبي نفسك زي مانتي"، لتشجيع الفتيات على حب أنفسهن، بغض النظر عن معايير الجمال التي يضعها المجتمع.



وتحدثت إنجي عن كواليس المسلسل، الذي استمر تصويره لـ4 أشهر، والتي تميزت بأجواء شبابية حيوية ساعدت على نجاح العمل، وتلقيه ردود فعل إيجابية.

وذكرت إنجي أن المسلسل يحاكي تجربة شخصية عاشتها حين عانت من زيادة في الوزن قبل عدة سنوات، حيث تعرضت لحالة من الإحباط واليأس وعدم تقبل للذات وضعف في الثقة بالنفس.

يُعرض مسلسل طلعت روحي على قناة CBC المصرية، وهو من بطولة إنجي وجدان ونيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وإنعام سالوسة، وإخراج رامي رزق الله.