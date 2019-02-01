شاهد.. فيديو يثير الجدل حول علاقة جان يامان وديميت أوزدمير أبطال الطائر المبكر

خاص الوفد

طاردت الكثير من الشائعات أبطال المسلسل التركي الشهير الطائر المبكر، جان يامان وديميت أوزدمير مؤخرًا، عن وجود علاقة حب تجمع الثنائي، خصوصًا بعد ظهورهما برفقة عدد من طاقم عمل المسلسل في إحدى الأماكن العامة بتركيا.

حرص الثنائي يامان وديميت على عدم الظهور معًا، فقد خرج قبلها من المكان وعند سؤال جان عن الأمر من قبل أحد الصحفيين الذي قال: "ننتظر خروجكم أنت وديميت يدًا بيد"، فرد مازحًا "ستنتظر كثيرًا".



وأجابت ديميت بدورها عن هذه الشائعات بالنفي، وقالت إن جان خرج قبلهم ليس لأي سبب وأنها استمتعت مع الفريق بعد رحيله، وعندما سألها الصحفي عن السبب في خروجهم متفرقين بعد أي سهرة تجمعهم، ردت ديميت: " ذلك صدفة ولا يوجد أي علاقة حب حقيقية تجمعهم".