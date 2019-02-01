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انتشر مقطع فيديو للفنانة حلا الترك وهي تغني مع شقيقها عبد الله، كانت قد نشرته عبر "سناب شات" عندما أطلت ببث مباشر وهي تشجع شقيقها الصغير على الغناء معها.
وحصد الفيديو الكثير من التعليقات، التي أثنت على علاقة حلا بأخوتها، حيث رأى البعض أن حلا الترك، أصبحت تتمتع براحة نفسية أكبر بعدما إنتقلت إلى حضن والدتها، في حين أن أكد البعض الآخر على أن حلا تتمتع بملامح طفولية لا يمكن أن تتغير، بينما هناك من أثنى على براءة وخجل شقيقها عبد الله.
يشار إلى أن حلا سوف تطل قريباً ببرنامج تلفزيوني يحمل إسمها "حلا" يحكي تفاصيل ومعلومات عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، وسوف على شاشة "mbc 4 ".
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك تكشف اسرارها في برنامج تلفزيوني يحمل اسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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