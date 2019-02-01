ماريتا الحلاني في "ديو المشاهير" فهل ستغني مع شقيقها الوليد؟

بطلب خاص من الفنان عاصي الحلاني، أعلن برنامج "ديو المشاهير" عن استضافة ماريتا الحلاني ابنة عاصي، لتشارك في الموسم الذي يغني فيه شقيقها الوليد.

مصادر أكدت لـ"الجميلة" أن عاصي أراد تشجيع ابنته، بعد الاهتمام الذي حظي به شقيقها من قبل النقاد والصحافة، وبعد تسريب أنباء عن أنه سيكون أبرز المرشّحين للفوز باللقب، وشعورها بالتهميش لأن أعمالها لم تنل أي دعم إعلامي، ولأنّ البعض قارن بين موهبتها وموهبة شقيقها، وطالبها بالتفرغ لدراستها واعتزال الغناء.

وليد الحلاني مع والده عاصي

ماريتا ستقف إلى جوار شقيقها ويغنيان معاً، وستغنّي هي على طريقة البلاي باك، كمعظم المغنيين الذين شاركوا في البرنامج، ولم يعرف بعد ما هي الأغنية التي تمّ اختيارها، وما إذا كان وقوف ماريتا أمام شقيقها سيعزز من الاراء التي تشكك في موهبتها.

يذكر أن ماريتا لم تدعم الوليد منذ اشتراكه في البرنامج عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اقتصر دعمه على والدها وشقيقتها دانا.