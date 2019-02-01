مريم سعيد وخطيبها السابق في صور

بعد انفصالها المفاجىء عن خطيبها السابق الأميركي المغربي الأصل كريم ظريف، نتذكر صور الإعلامية مريم سعيد وأجمل اللحظات التي عاشتها مع خطيبها قبل ان ينتهي ارتباطهما بشكل حزين، مما صدم الوسط الفني العربي وجمهورها.

ومن المعروف ان انفصال مريم سعيد وظريف حصل قبل يومين من زفافهما حيث بدأ الإثنان بتوجيه الاتهامات لبعضهما البعض بعد علاقة استمرت سبع سنوات.

ومؤخراً صدمت مريم سعيد جمهورها مرة جديدة بعد ان أعلنت مغادرتها لبرنامج " mbc trending"، وقالت لزملائها ان مشوارها مع البرنامج إنتهى وأنهم سوف يكملون الموسم الحالي من دونها، وتقدمت بالشكر إلى إدارة "mbc" التي دعمتها في تحقيق طموحها وتطوره، وفي تطوير نفسها، مشيرة إلى أنها سوف تنال إجازة لبعض الوقت، وسوف تستفيد منها بشكل مريح ومفيد، كما أكدت أنها سوف تعود وتطل قريباً على شاشة "ام بي سي".

بعد كل هذه المفاجآت التي أعلنتها مريم سعيد خلال السنوات الأخيرة، نتذكر اجمل صورها مع خطيبها السابق كريم ظريف في الصور أعلاه.