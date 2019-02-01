صور.. شاهد ماذا ارتدت ماريا كاري في أول حفل غنائي لها بالسعودية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري، خلال أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وارتدت ماريا كاري في الحفل، فستان أسود اللون براق، اتسم بالاحتشام، ولم يبرز أي مفاتن لجسدها، عكس ظهورها في حفلاتها بالولايات المتحدة، وبجولاتها الغنائية حول العالم.

وكان نشطاء قد تداولو فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، دون إجراء حوار ودي مع الجمهور.

وكانت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، أعلنت قبل أسبوع عبر حسابها على “تويتر”، عن أن حفل ماريا كاري سيقام في نهاية شهر يناير، وتحديدا يوم الخميس 31 يناير، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف.

وعلى جانب أخر، قدمت النجمة ماريا كاري، شكوى للقضاء الأمريكي ضد مساعدتها السابقة ليانا ازاريان، تتهمها فيها بابتزازها لأنها تمتلك فيديوهات صوّرتها في غفلة، وهي تقوم بأمور “محرجة”.

وبحسب الشكوى التي حصل موقع “TMZ” المعني بأخبار المشاهير على نسخة منها، تقول ماريا كاري، إن مساعدتها بدأت تطالبها بـ 8 ملايين دولار مقابل الفيديوهات التي تحتفظ بها، وذلك مباشرة بعد طردها في نوفمبر 2017.

وسبق للمساعدة أن أطلعت بعض أصدقاء المغنية على الفيديوهات التي وصفت بـ”الحميمة”، وبأنها تتضمن “أنشطة شخصية” وقد تؤذي ماريا على المستويين الخاص والمهني، وأخبرتهم أنها ستعرضها للبيع في حال تعرّضت للطرد.

وأكدت المطربة العالمية في شكواها أنها وضعت ثقتها في ليانا ازاريان، وعيّنتها مساعدة في مارس 2015، ودفعت لها 327 ألف دولار في السنة.