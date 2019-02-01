طلعت زكريا يشارك فى بطولة «إخناتون في مراكش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري طلعت زكريا، للمشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم “اخناتون فى مراكش”، حيث تم الانتهاء من تصوير عدد من مشاهد العمل فى مدينة مراكش المغربية.

وتجربة العمل تهدف إلى خلق سوق توزيع وإنتاج مشترك بين مصر والمغرب حيث سيتم توزيعه فى البلدين وعدد آخر من البلاد الغربية، ويشارك فى بطولته من مصر، طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، من المغرب سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير.

وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017 وشارك فى بطولته دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.