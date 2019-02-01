المخرج مجدي الهواري يتعرض لحادث سيارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنقذت العناية الإلهية المخرج المصري مجدي الهواري من الموت بعد أن تعرض لحادث سيارة.

مجدي نشر صور لسيارته عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمد لله»، وهنأه الجمهور على سلامته، وأن الخسارة اقتصرت فقط على السيارة.

يذكر أن آخر أعمال مجدى الهوارى مسرحية “3 أيام فى الساحل” من تأليف حاتم حسين، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا منذ عرضها حتى الآن.

«3 أيام في الساحل»، يشارك فى بطولتها محمد هنيدى، بيومي فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسى، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة.

تعرض “3 أيام في الساحل” في مصر أولا لمدة شهر كامل على مسرح موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، ثم يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة بعدد من دول الخليج العربي، ثم يسافر بعدها للعرض في الولايات المتحدة الأميركية لمدة حوالي 45 يوما.

مجدي الهواري انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة غادة عادل والدة أولاده الخمسة، بينما يستمر الثنائي في علاقة الصداقة بينهما، وصرحت غادة وقالت إن الطلاق تم بينهما منذ عام، ولكنها لم تعلن عنه احتراما لرغبة زوجها.