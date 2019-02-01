شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. عادل إمام لن يقدم عروضاً مسرحية بالسعودية والان مع التفاصيل

أجل الممثل عادل إمام المفاوضات لتقديم عروض مسرحية في المملكة السعودية والتي بدأت مؤخرا، ولكن الزعيم قرر تأجيل قراره خصوصا وأنه مشغول بمسلسله الجديد "فالنتينو" والذي يتطلب منه وقتا من أجل انتهاء التصوير قبل شهر رمضان. السبب الآخر، بحسب ما ذكرت المواقع الفنية، هو أن الزعيم يخشى من أن لا يكون في كامل لياقته على المسرح نظراً لمرحلته العمرية، وخصوصاً وأنه إعتاد الغناء في مسرحياته، كما أن المسرح بحاجة لمجهود كبير، وكان قد عرض عليه تقديم عرض مسرحي لمدة ثلاثة أيام فقط على مسرح السعودية لكنه قرر تأجيل الفكرة في الوقت الراهن.

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