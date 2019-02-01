رابح صقر يعتذر عن حفل "فبراير الكويت"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اعتذر الفنان رابح صقر عن حفل "فبراير الكويت" الذي كان يفترض أن يحييه مع الفنان نبيل شعيل يوم 8 فبراير المقبل. وكتب عبر حسابه على تويتر: "أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب و المسؤولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير لظروفي الخاصة. وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنياً لأرض الكويت دوام الأفراح ، دمتم بخير".

تجدر الإشارة إلى أن حفلات "فبراير الكويت" تستمر على مدار شهر كامل. وهي من تنظيم شركة روتانا وتضم مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي.



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