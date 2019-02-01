رنا سماحة تُسجِّل الكتب بصوتها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بدأت الفنانة رنا سماحة تجربة جديدة في الأداء الصوتي لكن هذه المرة مرتبطة بالثقافة وليس بالغناء. حيث اتفقت مع إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة للكتب الصوتية،

وبدأت بالعمل خلال الأسابيع الماضية، لتكون الكتب متاحة الكترونياً للمساهمة في مساعدة المكفوفين على الاستماع للكتب بدلاً من قراءتها. علماً بأن ترويج الكتب الصوتية يتم بشكل أكبر لتفيد من يقضون ساعات طويلة في السفر أو على الطرق أيضاً ولا تعد حصراً للمكفوفين.

هذا وسجلت "سماحة" بالفعل أكثر من كتاب خلال الفترة الماضية، ومنها "شكلها سافرت" للكاتبة سهى الفقي.



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