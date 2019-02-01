مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا

واجهت الفنانة اللبنانية إليسا، شائعة جديدة من نوعها حيث أدى الأشخاص أنه زوجها، وقام بالإعلان عن ذلك عبر صفحات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل هذا الشخص صورة للفنانة اللبنانية مايا حريري، عبر موقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «يا الله والله العظيم والله العظيم الفنانة اللبنانية العالمية إليسا (إليسار زكريا خوري) زوجتي وأنا زوجها الحقيقي وأسمي عيسى أسد مسلم شيعي»، وترك رقم هاتفه الشخصي مع التعليق.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الشخص ويدعي زواجه من إليسا، فهو يطاردها منذ عام 2007، وسط تجاهل إليسا التام له.

وكان قد نشر نفس التعليق عبر صفحة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة مايا دياب.

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية شفائها من مرض سرطان الثدي، وذلك من خلال أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني”، ونشرت صور وفيديوهات حية لتلقيها العلاج من داخل المستشفى.

واعترفت إليسا، خلال مشاركتها في ندوة «نساء في الخطوط الأمامية» بمؤتمر «Wolf» في الأردن، بعدم قدرتها على الانجاب نتيجة آثار علاجها من السرطان، وكشفت عن نيتها في تبني طفل في حال زواجها.

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