حنان مطاوع تخوض سباق رمضان المُقبل بـ"لمس أكتاف"

كشفت الفنانة حنان مطاوع أنّها تعاقدت بشكل رسمي، على المُشاركة في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنه بجانب مسلسل "لمس أكتاف" تستعدّ لتقديم أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما من خلال مسلسل "عايزة ورد يا إبراهيم"، هذا إلى جانب مشاركتها في بطولة فيلمَي "يوم مصري" و"قابل للكسر".

وأعلنت حنان مطاوع، خلال حديث خاصّ لها إلى "لايف ستايل"، سعادتها بالتعاون مع ياسر جلال، وبخاصة أنه يعدّ التعاون الرابع الذي يجمعها معه في عمل فني، إذ قدّما معا كلا من مسلسل "لحظات حرجة" بجزأيه وكذلك مسلسل "آخر أيام الحب"، مشيرة إلى أنه بحكم عملها المتكرر معه تربطها علاقة قوية جدا معه ومع أسرته، مؤكدة سعادتها بالنجومية المتأخرة التي وصل إليها لأنه يستحقها بالفعل.

وأوضحت في ما يتعلق بمسلسل "عاوزة ورد يا إبراهيم" أنه فرصة عظيمة لها أن يكون أول عمل بطولة مطلقة لها في عالم الدراما مع الدكتور مدحت العدل لكونه كاتبا كبيرا ومميزا ويعد من الكتاب الذين لديهم طابع مختلفة وبصمة مميزة في عالم التأليف والكتابة بشكل عام سواء درامي أو سينمائي هذا إلى جانب عملها مع شركة إنتاج محترمة كشركة "راديو وان" للمنتج خالد حلمي، وكذلك مخرج شاب كأحمد حسن لديه حماس كبير لتقديم عمل فني مختلف ومميز، مؤكدة أن كل هذا العوامل دفعتها إلى الموافقة على المسلسل الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، ومن المقرر البدء في تصويره عقب عيد الفطر المقبل.

وكشفت حنان عن شخصيتها في المسلسل وأفادت بأنها تقدّم شخصية جديدة عليها تحمل العديد من المفاجآت غيرة المتوقعة للجمهور، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تخصها، لكن ما تستطيع الإفصاح عنه أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي خفيف مع توليفة إخراجية وإنتاجية وتأليفية جميلة تحمّست لها، وعن فكرة تأخير البطولة المطلقة بيّنت أنها دائما ترى أن الشيء ما دام جاء فهذا هو الوقت المناسب بالنسبة إليه, وليس متأخرا أو مبكرا، مشيرة إلى أن كل شخص حدوتة خاصة بذاته وتجربة كل واحد خاصة به فقط لا يمكن تطبيقها على غيره ولا يمكن لتجربة غيرة تطبيقها عليه، مؤكدة أن فكرة البطولة المطلقة من عدمها لا تشغل تفكيرها بقدر ما تفكّر دائما أن تكون مميزة في العمل الذي تقدمه، سواء أكان بطولة مطلقة أو جماعية أو دورا ثانيا، فهذا هو الأهم بالنسبة إليها، وهذا يأتي عن طريق اختيار الدور المختلفة والعمل المميز والمناسب بالنسبة إليها الذي يقدم محتوى جيدا يحترم المشاهدين، ويكون صادقا وحقيقيا يلمس الناس ويتوحدون معه.

وتحدّثت عن رأيها في المسلسلات التي يتم عرضها خارج رمضان، وأفادت بأنها تُشجّع وتحس على ضرورة خلق مواسم درامية على مدار العام ولا يتم اختزال جميع الأعمال الدرامية في موسم احد فقط كموسم رمضان، مما يعرض الكثير منها للظلم رغم جودة بعضها نظرا إلى تكدس العديد من المسلسلات الدرامية في هذا الموسم وعدم وجود متسع لدى المشاهد لمتابعتها، مشيرة إلى أنها مؤمنة جدا أن صناعة الفن المصرية صناعة ضخمة ولا يمكن اختزالها في رمضان فقط، وذلك حتى لا يتحول المشاهد لمشاهدة المسلسلات التركية والهندية وغيرها من الأعمال التي تقتحم عقول الجمهور وتبثّ من خلالها أفكارا غير حقيقية لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، مؤكدة أنه لهذه الأسباب لا بد من وجود أعمال درامية على مدار العام.

واختتمت حنان حديثها عن أعمالها السينمائية قائلة "إنها انتهت من تصوير كل من فيلمَي "يوم مصري" و"قابل للكسر"، وتنتظر طرحهما خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أنها تجسد في كل عمل منهما شخصية مختلفة تماما عن الأخرى ولا يوجد أي وجه للتشابه بينهما.

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