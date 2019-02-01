كلوديا حنا تنتهي من تصوير "ورقة جمعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهت الفنانة العراقية كلودنا حنا، من تصوير دورها في فيلم "ورقة جمعية"، والذي تم تغيير اسمه إلى "حارة أم عبدالله".

الفيلم تأليف محمد جمال وإخراج أحمد البابلي وإنتاج شريف عبدالعزيز. تلعب فيه كلوديا دور "هناء" وهي فتاة تعمل بـ"كوافير" وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي.

يشارك في بطولة الفيلم لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وأحمد صيام وناهد رشدي وأميرة نايف والفنان الكبير العائد من الاعتزال سامي فهمي.