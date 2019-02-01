بالفيديو والصور- رامز جلال يقلد شقيقه وأمير كرارة ويهدد "السقا" في "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، عن الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد "سبع البرمبة"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض قريبًا.

ويظهر رامز في البرومو مقلدًا الشخصية التي قدمها شقيقه الفنان ياسر جلال في مسلسل "رحيم"، ودور الفنان أمير كرارة في مسلسل "كلبش"، كما يهدد "منصور الحفني" الشخصية التي سبق وقدمها الفنان أحمد السقا ضمن أحداث فيلم "الجزيرة".

وكتب رامز تعليقًا على "البرومو": "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

"سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج وليد صبري، بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، محمد عبدالرحمن.