شاهد.. شيرين عبد الوهاب تطرح الفيديو كليب الجديد بعد ساعات

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كتبت - إيمان العوضي:

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، قصة لها برفقة زوجها المطرب حسام حبيب، تعلن فيها عن توقيت طرح الفيديو كليب الجديد.

أوضحت شيرين أن الفيديو كليب سيتم عرضه اليوم الجمعة في تمام السادسة مساءً، لكنها

لم تكشف عن اسم الأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب.كانت شيرين قد روجت للكليب أمس عبر حسابها وقالت: "بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي.. تفتكروا هتكون أنهي أغنية؟"، وأبدىمتابعيها حماسهم الشديد لمشاهدته.



يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت الجدل أكثر من مرة مؤخرًا متصدرة عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، بسبب أكثر من واقعة أخرها ذكرها بعض الأشياء التي أثارت الغضب خلال إحدى حفلات رأس السنة التي قامت بإحيائها، ووصل الهجوم لذروته ما اضطر والد زوجها للخروج عن صمته والدفاع عنها.