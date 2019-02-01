- 1/2
- 2/2
نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، قصة لها برفقة زوجها المطرب حسام حبيب، تعلن فيها عن توقيت طرح الفيديو كليب الجديد.
أوضحت شيرين أن الفيديو كليب سيتم عرضه اليوم الجمعة في تمام السادسة مساءً، لكنهالم تكشف عن اسم الأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب.
كانت شيرين قد روجت للكليب أمس عبر حسابها وقالت: "بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي.. تفتكروا هتكون أنهي أغنية؟"، وأبدى
يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت الجدل أكثر من مرة مؤخرًا متصدرة عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، بسبب أكثر من واقعة أخرها ذكرها بعض الأشياء التي أثارت الغضب خلال إحدى حفلات رأس السنة التي قامت بإحيائها، ووصل الهجوم لذروته ما اضطر والد زوجها للخروج عن صمته والدفاع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شيرين عبد الوهاب تطرح الفيديو كليب الجديد بعد ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.