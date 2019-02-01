شاهد.. أصالة عن رحيل والدها: اليتم ليس فقط برحيل الأهل

المطربة أصالة

نشرت الفنانة اصاله نصري، صورة لوالدها الراحل معبرة عن مدي تأثير وفاته علي حياتها، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام".

علقت اصاله علي الصورة قائلة : "الفرق كبير وجودك وعدمه ..أنّي أحاول أنّ أكتشف جوابك حين أتساءل وحين أحتار .. أغمض عيناي وأسألك .. ماذا أفعل ياحبيبي؟.. اليتم ليس

فقط برحيل الأهل.. اليتم هو أنّ الجواب والاستشاره تأخذ وقتاً لاختيار الصّواب.. والنصيحة الصادقة تأتي متأخّرة .. حافظوا على من حولكم مااستطعتم لاتخترعوا مبرّرات كي لاتكونوا في كلّ لحظة تحت أقدامهم".وتابعت:"نعم أنا أحبّ أبي كما لمّ تحبّ إبنة أبيها وتعبتدونه ولكنّني أستشعر الأمان حين أكون مع أولادي وزوجي وكأنّي إبنة له ولست زوجه.. وأستشعر الأمان بين أصحابي وآباءهم الذّين أعرف أيضاً أنّ أصيغ مشاعر الإبنة لهم وليست الصّديقه".

وأخيرًا قالت: "كلمة بابا أقولها لكلّ منّ يهديني بعض من الأمان.. لزوجي لإبني لأخي ولصديقي.. حتّى لبعض الغرباء الّذين ألتقيهم فأرى في سلامهم أمان.. رحم الله أبي وكلّ منّ رحل قبله وبعده... وحفظ آبائكم من كلّ مكروه أصاله".

