حسناء بوليوود ايمي جاكسون تتزوج في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كان العام الماضي 2018 عامًا مسلّيا إلى حد ما بالنسبة للجماهير الذين شاهدوا نجومهم المفضلين وهم يعقدون قرانهم، و يرتبطون مع من اختاروهم.

من الممثلة زفاف بريانكا شوبرا على زوجها المغني نيك جوناس إلى النجمة ديبيكا بادوكون على حبيبها الممثل رانفير سينج، لم يمض وقت طويل عندما أعلنت ممثلة أخرى في بوليوود، أيمي جاكسون، عن موعد زواجها مع صديقها جورج بانايوتو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا لتقرير نشره موقع timesnownews، سوف تتزوج ايمي جاكسون صديقها بحلول عام 2020، وذكرت الصحيفة أن “آيمي وجورج يريدان عقد قرانهما في أوائل عام 2020، وسيكون حفل زفاف يوناني “، كما تخطط الممثلة للعيش في المملكة المتحدة بعد زواجها.

وقالت الصحيفة إن ايمي تخطط للاستقرار في المملكة المتحدة بعد الزواج. “بعد النظر في العديد من المواقع، قررا أن تكون اليونان مكانًا يحتضن شهر العسل، لأنها أرادت مكانًا بجانب الشاطئ في ذلك اليوم، وسيجري الزفاف حسب الطقوس المسيحية.

كانت جاكسون التي شوهدت آخر مرة في في فيلم 2.0، من إخراج شانكار بانيكر، وهو العمل الذي ضم عرض أكبر اثنين من نجوم الهند هما راجينيكنس وأكشاي كومار، وحقق إيرادات كبيرة بشباك التذاكر.

من ناحية أخرى، الممثلة والموديل البريطانية من أصل هندي، والتي حصلت على شهرتها في الهند.بدأت حياتها المهنية في سن الـ16 وفازت في مسابقة ملكة جمال العالم في سن المراهقة في عام 2009، قد احتفلت بعيد ميلادها السابع والعشرين