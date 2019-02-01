رجل الأعمال المصري هشام البحيري يحتفل بزفاف شقيقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي احتفل رجل الأعمال المصري هشام البحيري بحفل زفاف شقيقته هدير البحيري على محمد أمين. وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، ومطربي الأغنية الشعبية، بالإضافة إلى أصدقاء وصديقات العروسين وأسرتهما. وحرص عدد كبير من الفنانين الذين حضروا لإحياء الحفل على الغناء للعروسين، ومن الفنانين الذين قاموا بالغناء كل من المطرب خضر، والمطرب حجازي متقال، والمطرب إسماعيل الليثي، والمطرب منعم، كما حضر الزفاف الفنان أحمد باتشان، والسيناريست أحمد عبد الله.

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