شكرا لقرائتكم جوائز ساغ.. بلانك بانثر وغلين كلوز ورامي مالك الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكل الطاقم التمثيلي في فيلم "#بلاك_بانثر " وغلين كلوز ورامي مالك أبرز الفائزين مساء الأحد بجوائز نقابة الممثلين الأميركية( #ساغ ) التي تعتبر مؤشرا كبيرا لمكافآت #الأوسكار.

ونال "بلانك بانثر" من إنتاج "مارفل" (1,3 مليار دولار من الايرادات) المرشح أيضا للأوسكار، جائزة "أفضل طاقم" على حساب "ايه ستار إز بورن" من بطولة برادلي كوبر وليدي غاغا الذي كان الأوفر حظا للفوز، و"بلاكلانسمان" من إخراج سبايك لي.

ويضم طاقم "بلانك بانثر" المؤلف خصوصا من ممثلين سود أسماء بارزة في أوساط هوليوود من بينهم أنجيلا باسيت وشادويك بوزمان ودانا غوريرا ومايكل ب. جوردان ولوبيتا نيونغو وأندي سركسيس وفوريست ويتكر.

وفي الفئات الفردية كافأت جوائز ساغ بشكل واسع الفائزين بمكافآت غولدن غلوب التي وزعت ي مطلع الشهر الحالي.

فمرة جديدة، فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل لتجسيده فريدي مركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي" متقدما على كريستيان بايل الذي يؤدي دور نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني في فيلم "فايس".

وعلى صعيد الممثلات، فازت غلين كلوز عن دورها في "ذي وايف".

وجوائز ساغ غير معروفة مثل غولدن غلوب لكنها تعتبر مؤشرا أفضل للأوسكار لأن 1200 من أعضائها يصوتون أيضا في إطار الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لأعرق الجوائز السينمائية ( ستة آلاف عضو).

وفي حين أن نسبة 48 % فقط من الأفلام الفائزة بجائزة ساغ فازت بعدها بأوسكار أفضل فيلم، فإن النسبة على صعيد التمثيل أعلى بكثير مع 79 % لدى الرجال و75 % لدى النساء.