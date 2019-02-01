رانيا يوسف تكشف عاداتها الصباحية عبر YouTube

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها تبدأ يومها بالاستماع إلى القرآن ومن بعده تستمع إلى الأغنيات عبر أثير الراديو مشيرة إلى أنها تستقيظ في حدود الثامنة والنصف صباحاً وتتناول قراسيا ولوز ونسكافيه وتحصل على راحة قبل أن تدخل للإستحمام بعد نصف ساعة تقريباً.

وأضافت في أولى حلقات برنامجها "More about Rania" الذي تقدّمه عبر قناتها على YouTube. أنها تحرص على الاستيقاظ بنفسها من النوم. خاصةً وأنها قلقة عندما تكون مرتبطة بمواعيد. لافتة إلى أنها تحب منزلها وكل جزء فيه، لانها قامت بتصميمه على ذوقها.

وأكدت أنها لا تُحب الحديث عبر الهاتف قبل العاشرة والنصف صباحاً حتى تكون قد استيقظت تماماً حتى لتبدأ بممارسة نشاطها اليومي سواء بانهاء ارتباطات شخصية أو التحضير لتصوير أعمالها.