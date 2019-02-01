شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يعلن عن وفاة جده يوسف والجنازة والعزاء بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان إياد نصار، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فبس بوك عن وفاة جده الحاج يوسف نصار بالأردن مسقط رأس إياد، كما أعلن عن موعد الجنازة والعزاء فى الأردن.

وكتب إياد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "انتقل الى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم جدي الحاج يوسف نصار، وسيشيع جثمانه إلى مقبرة سحاب الإسلامية وسيتم الصلاة بعد صلاة الجمعة في مسجد الورد بن خالد حي أم تينه الشمالي.. بيت العزاء في بيت المرحوم حي أم تينه الشمالي ش الوراق رقم 16 للرجال و النساء...نسأل الله أن يتفقد المرحوم بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون".





يذكر أن إياد نصار انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "راس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر، ويشارك فى بطولته شيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد، وتدور أحداثه فى يوم واحد عن حفلة تقام فى ليلة رأس السنة ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم.