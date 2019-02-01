شكرا لقرائتكم خبر عن الجائزة تذاكر مجانية مدى الحياة.. اعرف تفاصيل مسابقة بيونسية لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المغنية بيونسيه مسابقة لمحبيها على الإنستجرام 123 مليون متابع، بغرض الحد من الإضرار بالبيئة عن طريق التوقف عن تناول اللحوم، دعماً لمشروع "Green Print".

وأعلنت المغنية عن المسابقة قائلة أن الفائز سيحصل على تذاكر لحضور حفلاتها أو حفلات زوجها الموسيقى جاى زى أو كلاهما، وقد تكون هذه التذاكر مجانية مدى الحياة، ويكمن شرط المسابقة فى اتباع حمية غذائية نباتية، دون تناول لحوم أو دجاج، لمدة شهر واحد، مساهمة منها فى الحفاظ على البيئة.



بيونسيه

ووفقا لقواعد المسابقة، الفائز سيحصل على تذكرة لحفلة واحدة من كل جولة لبيونسيه أو زوجها أو كلاهما معاً، لمدة 30 عاماً، ويجب أن يكون المشترك مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية وسنه يتعدى الـ18 عاماً، وينتهى التقديم فى المسابقة فى 22 أبريل القادم.

ولاقت المسابقة اعجاب الكثير من محبيها، وردود أفعال واسعة، فكتب أحد متابعيها: "جميع أفراد عائلتى يتبعون نظام غذائى نباتى، أنا، أمى، كلبى حتى حشرات فراشى، نحن جميعا نتبع العمة بيونسيه"، بينما قالت آخرى مع وضع صورة لفتاة تمضغ العشب :"انتظر ... بيونسية تعطى تذاكر مجانية مدى الحياة.. هيا نتحول إلى نباتيين!".

يذكر أن صاحب فكرة هذا المشروع هو ماركو بورجيس، مدرب بيونسيه الشخصي الذي يركز على التأثير الإيجابى الذي يمكن أن يحدثه العالم من خلال تناول وجبة نباتية حيث أنه يتميز بخطة التغذية التى تستغرق 22 يومًا، ونشر كتابه "الخطة الخضراء" "Green Print" فى ديسمبر الماضى، والذى يشرح فيه حميته النباتية وخطته لممارسة التمارين، وكتب النجمان الغنائيان مقدمة الكتاب.