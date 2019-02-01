شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ذكرى رحيله بأيام.. أصالة نصرى تحيى ذكرى وفاة والدها ..قالت إيه عنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة السورية أصالة نصرى، ذكرى وفاة والدها المطرب الراحل مصطفى نصرى، بصورة لوالدها الذى توفى فى السابع من فبراير عام 1984 نتيجة حادث سير، عن عمر يناهز الـ43 عاماً.





ونشرت نصرى، صورة لوالدها، وعلقت عليها، "الفرق كبير بين وجودك وعدمه، رغم أنّي أحاول أنّ أكتشف جوابك حين أتساءل، وحين أحتار، أغمض عيناي وأسألك، ماذا أفعل ياحبيبي؟، اليتم ليس فقط برحيل الأهل، اليتم هو أنّ الجواب والاستشارة تأخذ وقتاً لاختيار الصّواب، والنصيحة الصادقة تأتي متأخّرة، حافظوا على من حولكم مااستطعتم ، لاتخترعوا مبرّرات كي لاتكونوا في كلّ لحظة تحت أقدامهم، نعم أنا أحبّ أبي كما لمّ تحبّ إبنة أبيها، وتعبت دونه، ولكنّني أستشعر الأمان حين أكون مع أولادي وزوجي وكأنّي إبنه له ولست زوجه، وأستشعر الأمان بين أصحابي وآباءهم الذّين أعرف أيضاً أنّ أصيغ مشاعر الإبنه لهم وليست الصّديقه ، فكلمة (بابا) أقولها لكلّ منّ يهديني بعض من الأمان، لزوجي لأبني لأخي ولصديقي، حتّى لبعض الغرباء الّذين ألتقيهم فأرى في سلامهم أمان ، رحم الله أبي وكلّ منّ رحل قبله وبعده... وحفظ آبائكم من كلّ مكروه".