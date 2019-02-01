انت الان تتابع تفاصيل خبر أول حفلة صاخبة لمغنية "بوب" بالمملكة.. هكذا رد السعوديون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 02:27 مساءً - في سابقة جديدة أخرى تتعلق بـ"الانفتاح" الذي يدعمه ولي العهد محمد بن سلمان، انطلق أول حفل لمغنية البوب الأمريكية ماريا كاري في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، أمس الخميس.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، استقبل دخول ماريا إلى المسرح بصيحات وصراخ الحضور الذي كان من الجنسين، في تعبير عن الترحيب بالمغنية الأمريكية، وفي مشهد "اختلاط" وصخب غاب عن المملكة منذ تأسيسها.

وتماشياً مع تقاليد المجتمع السعودي، فإن ماريا كاري التي عُرفت بارتداء ملابس خليعة في حفلاتها، ارتدت في حفل الخميس فستاناً أسود اللون يغطي جسمها.

وكانت ماريا كاري قد وصلت إلى جدة، أمس الخميس، لإحياء حفلها الأول في السعودية، وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحفل، أظهر تفاعل الجمهور السعودي.

تعليقات السعوديين على الحفل كانت في أغلبها تستنكر، وتعرب عن رفضها إقامة حفلة لمغنية مثل كيري، التي تعرف بارتدائها ملابس فاضحة في خلال أغنياتها.

يأتي وجود هذه المغنية في السعودية، وغنائها في حفل خاص، في وقت تقبع نساء ناشطات داخل سجون المملكة، وهو ما أثاره العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أطلق شقيق المعتقلة لجين الهذلول "وليد"، في مقال له على موقع شبكة "CNN": "ليلة الخميس ستقف ماريا كاري على خشبة المسرح في السعودية، هذه الحفلة هي محاولة مثيرة للشفقة لإظهار أن البلاد أصبحت أكثر تسامحاً تجاه المرأة، لكن هناك العديد من النساء اللاتي يعانين في السجون السعودية، لمجرد القيام بحملات من أجل تحسين معاملتهن".

جاءت تعليقات النشطاء السعوديين الرافضة للحفل تحت وسمين رئيسيين، هما: "#ماريا_كاري_في_السعودية" و"#ماريا_كاري_تغني_في_السعودية".

وكانت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة أعلنت، قبل أسبوع، عبر حسابها على "تويتر"، أن حفل ماريا كاري سيقام في نهاية شهر يناير، وتحديداً الخميس 31 يناير؛ وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.