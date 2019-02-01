بالصور- ماذا ارتدت ماريا كاري في حفلها الأول في السعودية؟

Feb 01, 2019 أحيت النجمة العالمية ماريا كاري اول حفل غنائي لها في السعودية وتحديداً في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة. اعتلت ماريا المسرح مساء الخميس وسط أجواء من المرح سيطرت على الليلة وهتاف الجمهور الذي رحب بها كثيراً. وفاجأت المغنية الأميركية الجمهور بارتدائها ثياباً محتشمة على عكس اطلالاتها السابقة في الحفلات وذلك احتراماً منها للتقاليد. قدمت ماريا كاريه باقة منوعة من أجمل اغنياتها. نذكر ان السعودية تحتضن فعالياتِ عالمية لأهم النجوم العالميين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة وذلك ضمن الفعاليات المصاحِبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.







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