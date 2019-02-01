كيف علّقت ريما الرحباني على لقاء جورج وسوف وزياد الرحباني؟

رحبت المخرجة ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز، باللقاء الذي جمع مؤخراً شقيقها المؤلف الموسيقي زياد الرحباني بسلطان الطرب جورج وسوف في منزل الأخير.

ريما، نشرت الفيديو الذي جمع زياد وجورج وهما يستمعان الى الموسيقى، اضافة الى صورة لهما، وكتبت معلقة على الصورة “حبَّيت”.

وكانت ريما الرحباني قد عبّرت عن اعجابها بتصريح قاله جورج وسوف خلال مقابلته الأخيرة منذ اسابيع تضمن “انا ما بتجرأ غنّي للست فيروز”.

فعلقت ريما على الموضوع حينها وقالت: “لفتتني جملة كتير مهمّة مؤلّفة من سِتْ كلمات فقط بمطلع هالسنة قالا جورج وسوف ومرقت مرور الكرام طبعاً لأن ما إلتقى حدا من المحاورين السبعة الكرام يسمعا أو يعلّق عليا.. جورج وسوف سلطان الطرب قال حرفيّاً “انا ما بتجرأ غنّي للست فيروز”. الحقيقة مش مهم حدا يسمعا بِقَدْر ما كان كتير مهم هالفنانين الزغار والكبار يسمعوها لعلَّ وعسى يتعلّموا من سلطان الطرب.. يعني عدا عن إنّهن عم يخِلّوا بالحقوق.. ما بعرف منين عم بيجيبوا كل هالتواضع بإنّهن ع شوي، يتركوا أغانيهن الخاصة، إنْ وُجِدَت، وما يغنّوا إلا لفيروز، تحيّة تقدير ومحبّة للكبير جورج وسوف”.