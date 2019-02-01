حلا شيحة تنفي التخلي عن محمد رمضان

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الفنانة حلا شيحة التحضير لمسلسلها الجديد "زلزال" مع الفنان محمد رمضان في أول عمل تقوم ببطولته بعد اتخاذها القرار بالعودة للتمثيل والتخلي عن الحجاب.

وكانت أنباء قد ترددت عن خلافها مع "رمضان" في التحضيرات التي أدت لتراجعها عن الإشتراك في البطولة رغم إعلان اسمها رسمياً ضمن فريق العمل خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى أنها وقعت التعاقد مع شركة سينرجي خلال الفترة الماضية على الإشتراك في المسلسل الذي سيقوم محمد رمضان بتصويره بشكلٍ مكثّف مع انتهائه من تأدية الخدمة العسكرية، إلا أن هناك شائعات عديدة تحيط بالعمل ومصيره، خاصةً مع عدم دخول التحضيرات الخاصة به حيّز التنفيذ بشكلٍ فعلي حتى الآن.