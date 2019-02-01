الظهور الاول أبناء أحمد السقا بالكامل على السوشيال ميديا

نشر يس نجل الفنان أحمد السقا الأكبر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له برفقة والده الفنان أحمد السقا ووالدته الإعلامية مها الصغير وأشقائه.

ولأول مرة يظهر أبناء أحمد السقا بالكامل على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد "ولد الغلابة" مع المخرج محمد سامي، الذي يشارك من خلاله في سباق المارثون الرمضاني المقبل.

ويتواجد السقا برفقة فريق العمل الفنانين هبة مجدي، مي عمر، وإدوارد، في العين السخنة حيث يستغرق التصوير أسبوعا كاملًا.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، ويجسد "السقا" فيه شخصية صعيدي تدفعه الظروف للعمل في تجارة المخدرات، إذ يتعرض لأحداث معينة تقلب حياته رأسًا على عقب.

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