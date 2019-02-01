معلومات لاتعرفها عن الفنانة شهيرة فى عيد ميلادها ال 70

تحتفل، اليوم الجمعة، الفنانة شهيرة بعيد ميلادها الـ70، والتي التقت لأول مرة زوجها الفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم "صور ممنوعة" إخراج مدكور ثابت عام 1972،

ونشأت بينهما قصة حب طويلة على مدار 6 أشهر مدة تصوير الفيلم، انتهت بالخطوبة قبل الانتهاء من تصويره، ثم الزواج بعدها بعدة شهور.

وعملت شهيرة مع زوجها محمود ياسين في 3 مسلسلات درامية هم القرين وميراث الغضب واليقين.

وقالت الفنانة شهيرة إنها لم تبتعد عن الفن وتتمنى العودة له مجددا، نافية خلع الحجاب.

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