"لايف ستايل" يرصد أشهر عوانس السينما المصرية

بعد أن تم إطلاق حمله "خليها تعنس" من قبل بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، مؤكدين مقاطعتهم للزواج طالما أصبح يحمل الرجل العديد من المصاريف والأموال.

"لايف ستايل" يرصد أشهر من أدى دور العانس في السينما والدراما المصرية

*زينات صدقي:

أشتهرت الفنانة المصرية زينات صدقي بأدائها لدور العانس في السينما المصرية بعدما قدمها نجيب الريحاني في دور العانس في مسرحية "الدنيا جرا فيها يه" وهو من أطلق عليها اسم زينات ، وكذلك عندما قدمتها بشكل كوميدي في فيلم "ابن حميدو" ، و " شارع الحب" وغيرها من الأفلام المتعددة، ولكن في الحقيقة زينات صدقي تزوجت ثلاث مرات، ولكنها لم تنجب اطفالا.

وداد حمدي:

قدمت وداد قرابة الـ 600 عمل ما بين أفلام ومسرحيات ومن خلال أدوار متعددة، درست في معهد التمثيل لكنها تخرجت منه بعد عامين، قدمها بركات في فيلم (هذا جناه أبي)، وعملت في الفرقة القومية المصرية، ومثلت في مسرحية (شهرزاد) بدلا من عقيلة راتب، ثم عملت في مسرحيات أخرى في تلك الفترة منها (عزيزة ويونس)، واشتهرت في دور الخادمة العانس

تزوجت أكثر من مرة، ومن أزواجها محمد الموجي ومحمد الطوخي وأشيع زواجها من الفنان صلاح قابيل. اعتزلت في الستينات بسبب زواجها، ولكن أخرجتها من عزلتها الفنانة وردة عندما طلبتها للعمل في مسرحية (تمر حنة).

من أشهر مسرحياتها (أم رتيبة) و (20 فرخة وديك) و(عشرة على باب الوزير) و(لعبة اسمها الحب) و(إنهم يقتلون الحمير)، ومن المسلسلات التى عملت بها (غوايش). قُتلت عام 1994 على يد ريجسير، بطعنها 35 طعنة في العنق والصدر والبطن، وتم إدانته وإعدامه لاحقًا.

*نبيلة السيد:

أشتهرت الفنانة نبيلة السيد بأدوارها الكوميدية وبدأت عملها الفني والتحقت بفرقة "ساعة لقلبك" في الخمسينات بعد حصولها على دبلوم الفنون المسرحية في قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، ثم انضمت لقائمة فناني الكوميديا، قدمت نبيلة السيد ما يقرب من 130عملًا فنيًا، تنوعت ما بين الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي ظلت تلعبها، التحقت بفرقة إسماعيل يس، وكذلك فرقة تحية كاريوكا في مسرحية "شفيقة القبطية"، تنوعت واختلفت الأدوار التي أدتها نبيلة السيد مابين الأم الحنون، والزوجة الطيبة، والأخت والخادمة، والحماة، والعانس، وعلى الرغم من براعتها في التمثيل إلا أن المنتجين والمخرجين وضعوها في إطار معين وهو الأم والزوجة الحنون الطيبة، والحماة الصعبة المراس والبنت العانس.

تعمدت نبيلة السيد عدم إظهار جمالها مثلما كانت تفعل من قبل زينات صدقي، رغم أن وجهها كان به مسحة جمال مصرية واضحة، لكنها اعتمدت على العمل ذاته، ودورها الذي ستظهر من خلاله ليصبح لها رصيد متنوع من الشخصيات، فقدمت دور الأم وشقيقة الراقصة في "الراقصة والطبال" ودور العالمة في "خلي بالك من زوزو"، ولكنها برعت فى اداء دور العانس فى فيلم "غريب فى بيتي" و أبدعت فى تقديم نفس الشخصية فى فيلم "البحث عن فضيحة" وكلنا نتذكر جملتها الشهيرة "عريس يا أبوى".

*إحسان شريف وعزيزة حلمي:

قدمتا دور العوانس أخوات "عمو عزيز" والذي أدى دوره الفنان زكي رستم في فيلم "أين عمرى" وكان اسماهما "سوسن ورئيفة" وظلت مشاهدهما في الفيلم تنظران لزوجة أخيهما "ماجدة" والتحسر على حالهما.

*سناء يونس:

لا يمكن أن ننسى دور "فوزية" الأخت الكبرى في مسرحية "سك على بناتك" للفنان فؤاد المهندس والتي تزوجت بعد أن أصبحت كبيرة في العمر، كما إن الفنانة خفيفة الظل سناء يونس برعت في أداء دور " العانس" في مسرحية "هالة حبيبتي" وغيرها من الادوار.

* سهير الباروني:

كانت من أشهر النجمات اللاتى تألقن فى تمثيل دور "العانس"، وظهر ذلك فى أعمال بين القصرين، أعز الحبايب، هارب من الزواج والكدابين الثلاثة.

ولدت الفنانة سهير البارونى فى 5 ديسمبر عام 1937 واسمها الحقيقى سهير محمد يوسف البارونى، بدأت مشوارها الفنى من خلال لعبها على آلة الكامنجا فى فرقة الموسيقى بمدرسة غمرة الإعدادية، بينما بدأت حياتها الفنية المهنية عام 1955 عندما شاركت فى فيلم "أيام وليالى" مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ليفتح بعدها الباب للمشاركة فى العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل، منها "عريس مراتىن بيــن القـصـريــن، 30 يوم فى السجن، هارب من الزواج، أعز الحبايب، عشاق الليل، سمع هس، والجواز للجدعان"، بينما كان فيلمى "فول الصين العظيم" و"قصة الحى الشعبى" آخر أعمالها السينمائية.

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