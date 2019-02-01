شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ظهور نادر لأحمد السقا وأبنائه الثلاثة ياسين ونادية وحمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسين أحمد السقا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عن صورة جديدة لجميع أفراد عائلة النجم السقا، فى ظهور نادر لهما سويا خاصة الابن الصغير حمزة والابنة الأصغر نادية.

وتزوج أحمد السقا من زوجته مها الصغير عام 1999 ورُزق منها بـ 3 أولاد هم حمزة وياسين ونادية، واتجهت زوجته للعمل فى مجال تقديم البرامج مؤخرا من خلال برنامج its show time على قناة cbc.

وفى سياق متصل يصور أحمد السقا حاليا مسلسله الجديد "ولد الغلابة" للعرض فى شهر رمضان المقبل من تاليف ايمن سلامة واخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته مى عمر، انجى المقدم، محمد ممدوح، هبة مجدى، كريم عفيفى، هادى الجيار، ادوارد وعدد اخر من الفنانين.



