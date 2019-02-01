شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشكر جمهوره على 51 مليون مشاهدة لأغنيته "مافيا" ..شوف رسالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقتت أغنية الفنان محمد رمضان، "مافيا" الجديدة، 51 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد الفنان، وشيندى، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتى.



محمد رمضان

ووجه محمد رمضان، الشكر لجمهوره، قائلاً "الحمد لله ثم شكراً جمهوري الغالي 51 مليون مشاهدة في 30 يوم على Youtube لأغنية مافيا انتظروا أغنيتي الجديدة في خلال الأيام القادمة ثقة في الله نجاح".

فيما انتشرت الأغنية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وحققت نسب مشاهدات عالية، كما نشر جمهور محمد رمضان فيديوهات لهم أثناء غنائهم وتقليدهم لأغنية "مافيا" بشكل كبير.