شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تنضم لأبطال مسلسل حمادة هلال "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة أيتن عامر لقائمة أبطال مسلسل النجم حمادة هلال "ابن أصول"، حيث تعاقدت على العمل خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص بها مع حمادة هلال.
ويواصل حمادة هلال تصوير المشاهد الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويكتب العمل أحمد محمود أبو زيد ويخرجه محمد بكير ومن إنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل يوم السبت الماضى.
وتشارك أيتن عامر فى الموسم الرمضانى أيضا من خلال مسلسل "طلقة حظ" مع النجم مصطفى خاطر تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسنى شتا.
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